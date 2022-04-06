Жители Великобритании раскритиковали премьер-министра страны Бориса Джонсона после того, как он выступил с обращением к жителям России на русском языке.
Читатели Daily Mail заявили, что британский политик лишь ухудшает конфликтную ситуацию. Они порекомендовали ему обратить внимание на внутренние проблемы Великобритании.
"Джонсон — разжигатель конфликта. Вместо того, чтобы призывать к мирному диалогу, он продолжает подливать масла в огонь", — написал один из пользователей.
Кроме того, комментаторы призвали Джонсона "просто помолчать". Некоторые читатели напомнили ему, что во время "захвата" Ирака и Ливии никто не выступал с подобными обращениями.
"Может, вам стоит уделить внимание своим гражданам, которые борются за выживание?" — посоветовали премьер-министру в комментариях.
Также пользователи предположили, что жители РФ не верят западной пропаганде и поддерживают спецоперацию по демилитаризации Украины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.