Читатели Daily Mail: Джонсон своими обращениями к россиянам разжигает конфликт

Жители Великобритании раскритиковали премьер-министра страны Бориса Джонсона после того, как он выступил с обращением к жителям России на русском языке.

Читатели Daily Mail заявили, что британский политик лишь ухудшает конфликтную ситуацию. Они порекомендовали ему обратить внимание на внутренние проблемы Великобритании.

"Джонсон — разжигатель конфликта. Вместо того, чтобы призывать к мирному диалогу, он продолжает подливать масла в огонь", — написал один из пользователей.

Кроме того, комментаторы призвали Джонсона "просто помолчать". Некоторые читатели напомнили ему, что во время "захвата" Ирака и Ливии никто не выступал с подобными обращениями.

"Может, вам стоит уделить внимание своим гражданам, которые борются за выживание?" — посоветовали премьер-министру в комментариях.

Также пользователи предположили, что жители РФ не верят западной пропаганде и поддерживают спецоперацию по демилитаризации Украины.