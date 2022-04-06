Песков: через переговоры с Киевом Россия хочет положить конец военной операции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, при каких обстоятельствах может завершиться специальная военная операция РФ по демилитаризации Украины.

Он отметил в интервью французскому телеканалу LCI, что украинский президент Владимир Зеленский должен согласиться на условия Москвы, которые были выдвинуты в ходе переговоров делегаций России и Украины.

"Президент Украины и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на российские условия, о которых его чётко уведомила делегация РФ. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков заявлял, что прямые переговоры главы РФ Владимира Путина с Зеленским могут состояться лишь после того, как делегации России и Украины выполнят свою часть работы и тщательно согласуют все позиции сторон.

В таком случае, по мнению государственного деятеля, встреча пройдёт продуктивно.