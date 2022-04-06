Спикер парламента Литвы предложила изолироваться от РФ в области культуры

Спикер литовского парламента (Сейма) Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что Россия должна быть изолирована от остального мира не только в политике и экономике, но и во всех остальных сферах, включая культуру. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на литовскую радиостанцию "Жиню радияс".

Чмилите-Нильсен назвала Россию больным государством, которое ещё долго не выздоровеет, и именно по этой причине оно должно быть изолировано во всех возможных областях: экономической, политической, дипломатической, а также культурной, спортивной и других.

Литовский парламентарий уверена, что с возобновлением культурных связей с Россией миру спешить не стоит.

"За одним столом с представителями этой страны сидеть, видимо, не придётся долгие годы", — резюмировала Чмилите-Нильсен.

Её требования поддержала Ассоциация деятелей культуры Литвы, потребовавшая ввести запрет на любое проявление российской культуры, в частности, убрать из репертуара Национальной оперы балет Чайковского "Щелкунчик".