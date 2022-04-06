Польша раскритиковала новый пакет антироссийских санкций Евросоюза

Заместитель руководителя МИД Польши Павел Яблоньский оценил новый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России. По мнению замминистра, разработанные санкции можно назвать слабыми.

"Усиление, на наш взгляд, недостаточное", — подчеркнул дипломат в эфире телеканала Republika.

Как отметил политик, Варшава требует от стран ЕС полную отмену поставок российских газа, нефти и угля. Пока данные ограничения в энергосекторе не включили в пакет мер, сообщил замглавы польского внешнеполитического ведомства. Также власти раскритиковали отсутствие меры в виде конфискации российских активов.

Ранее Яблоньский заявил, что Польша может стать гарантом мирного договора Украины. По словам замминистра, этот шаг является обязанностью стран, которые намерены обеспечить безопасность в альянсе НАТО.