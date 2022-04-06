Песков: российские власти не собираются убивать Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слухи о том, что власти РФ якобы хотят убить украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, у России никогда не было таких планов. Об этом он заявил в эфире французского телеканала LCI, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Нет, это неправда", — сказал Песков.

Государственный деятель во время интервью говорил на английском языке. Телеканал транслировал его слова в переводе на французский.

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам, связанным с урегулированием конфликта, может и не состояться. Вместе с тем он призвал искать возможности для дальнейших переговоров России и Украины.

Песков неоднократно подчёркивал: перед диалогом Путина с Зеленским делегации должны выполнить свою часть работы и согласовать позиции сторон.