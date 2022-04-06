В Великобритании журналист написал некролог "на смерть НАТО" от старости

Британский журналист Марк Блэклок заявил о смерти Североатлантического альянса после долгих лет дряхления и немощи. Свой текст он опубликовал в издании Global Times.

По словам Блэклока, НАТО просуществовала больше 70 лет, однако за все время работы не реализовала своих обещаний и амбиций, и то, что начиналось как оборонительный союз, себя не оправдало. Журналист отметил, что из-за отсутствия настоящей цели здоровье альянса начало страдать.

Свой текст он заключил тем, что НАТО очень тяжело признать реальность и склонность ко лжи для утверждения американского главенства.

"Из-за того, что Североатлантическому договору трудно признать правду, он может даже не осознавать, что он мертв", — заявил Блэклок в заключительной части "некролога".