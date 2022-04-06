EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Организаторы Уимблдона не хотят своевременно видеть российских теннисистов
В Великобритании журналист написал некролог "на смерть НАТО" от старости
DefenseOne: военные из США запутались в показаниях по обучению украинцев
Боррель: ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы она не проиграла в конфликте с РФ
Китай призвал США "не размахивать санкционной дубинкой" ради мира на Украине
Carlsberg планирует продать "Черноголовке" заводы и бренд "Балтика"
Глава Евросовета: рано или поздно понадобятся санкции против газа и нефти из РФ
Автор Мирослав Марков

В Великобритании журналист написал некролог "на смерть НАТО" от старости

Мир

Британский журналист Марк Блэклок заявил о смерти Североатлантического альянса после долгих лет дряхления и немощи. Свой текст он опубликовал в издании Global Times.

По словам Блэклока, НАТО просуществовала больше 70 лет, однако за все время работы не реализовала своих обещаний и амбиций, и то, что начиналось как оборонительный союз, себя не оправдало. Журналист отметил, что из-за отсутствия настоящей цели здоровье альянса начало страдать.

Свой текст он заключил тем, что НАТО очень тяжело признать реальность и склонность ко лжи для утверждения американского главенства.

"Из-за того, что Североатлантическому договору трудно признать правду, он может даже не осознавать, что он мертв", — заявил Блэклок в заключительной части "некролога".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
нато великобритания
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Игорь Буккер ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии Игорь Буккер Усам Оздемиров Украинское досье грозит бедами семье Байденов Усам Оздемиров Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Мир. Новости мира
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Игорь Буккер ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии Игорь Буккер Усам Оздемиров Украинское досье грозит бедами семье Байденов Усам Оздемиров Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Мир. Новости мира
Китайцы высмеяли переход Германии с газа на дрова: "У России леса больше"
Последние материалы
Боррель: ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы она не проиграла в конфликте с РФ
Китай призвал США "не размахивать санкционной дубинкой" ради мира на Украине
Carlsberg планирует продать "Черноголовке" заводы и бренд "Балтика"
Глава Евросовета: рано или поздно понадобятся санкции против газа и нефти из РФ
Постпред США при ООН: исключить Россию из Совбеза невозможно
Рената Литвинова оказалась на больничной койке за границей
Кадыров сообщил о новой "дешайтанизации" Мариуполя
МИД Нидерландов заявил о запрете покидать страну 14 яхтам владельцев из РФ
МИД РФ: Москва разрабатывает контрсанкции против Запада
Омбудсмен Головнёв: демарш зарубежных компаний на руку отечественным фирмам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников