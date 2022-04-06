Боррель: ЕС продолжит вооружать Украину, чтобы она не проиграла в конфликте с РФ

Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны, входящие в состав Евросоюза, продолжат оказывать военную поддержку Украине в ходе российской спецоперации.

Он подчеркнул, выступая на встрече с депутатами в Европарламенте: ЕС не заинтересован в том, чтобы Украина "проиграла в конфликте с Россией".

По его словам, поставки оружия Киеву должны быть продолжены, несмотря на то, что некоторые европейские политики призывают перестать вооружать Украину.

"Если всё закончится побеждённой страной с миллионами беженцев, тысячами погибших… Мы этого не хотим. Мы должны продолжить вооружать Украину", — отметил Боррель.

Как пояснил руководитель европейской дипломатии, сумма в миллиард евро, выделенная Евросоюзом на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ), не является "слишком значительной". Он напомнил, что гораздо больше средств ЕС тратит на закупку российского топлива.