Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны, входящие в состав Евросоюза, продолжат оказывать военную поддержку Украине в ходе российской спецоперации.
Он подчеркнул, выступая на встрече с депутатами в Европарламенте: ЕС не заинтересован в том, чтобы Украина "проиграла в конфликте с Россией".
По его словам, поставки оружия Киеву должны быть продолжены, несмотря на то, что некоторые европейские политики призывают перестать вооружать Украину.
"Если всё закончится побеждённой страной с миллионами беженцев, тысячами погибших… Мы этого не хотим. Мы должны продолжить вооружать Украину", — отметил Боррель.
Как пояснил руководитель европейской дипломатии, сумма в миллиард евро, выделенная Евросоюзом на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ), не является "слишком значительной". Он напомнил, что гораздо больше средств ЕС тратит на закупку российского топлива.
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