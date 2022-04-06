Китай призвал США "не размахивать санкционной дубинкой" ради мира на Украине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что властям Штатов стоит отменить жёсткие ограничительные меры в отношении России. Таким образом Вашингтон покажет намерение урегулировать конфликт на Украине, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой", — сказал Чжао Лицзянь во время брифинга.

По мнению дипломата, санкциями нельзя решить проблему. Угрозы тоже не стабилизируют обстановку, отметил политик. Также он призвал американские власти помогать в продвижении мирных переговоров Москвы и Киева.

"США наживаются на хаосе", — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее в Die Welt сообщили, что позиция западных стран по антироссийским санкциям в энергосекторе отличается. По информации журналистов, эмбарго на углеводороды из РФ поддерживают такие государства, как:

Латвия, Литва, Эстония,

Италия,

Польша.

Также в СМИ заявили, что против подобного отказа выступили следующие страны:

Венгрия,

Австрия,

Германия,

Словакия.