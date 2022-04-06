Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что властям Штатов стоит отменить жёсткие ограничительные меры в отношении России. Таким образом Вашингтон покажет намерение урегулировать конфликт на Украине, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
"Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой", — сказал Чжао Лицзянь во время брифинга.
По мнению дипломата, санкциями нельзя решить проблему. Угрозы тоже не стабилизируют обстановку, отметил политик. Также он призвал американские власти помогать в продвижении мирных переговоров Москвы и Киева.
"США наживаются на хаосе", — подчеркнул Чжао Лицзянь.
Ранее в Die Welt сообщили, что позиция западных стран по антироссийским санкциям в энергосекторе отличается. По информации журналистов, эмбарго на углеводороды из РФ поддерживают такие государства, как:
Также в СМИ заявили, что против подобного отказа выступили следующие страны:
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