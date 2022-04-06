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Автор Евгения Васильева

Китай призвал США "не размахивать санкционной дубинкой" ради мира на Украине

Мир

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что властям Штатов стоит отменить жёсткие ограничительные меры в отношении России. Таким образом Вашингтон покажет намерение урегулировать конфликт на Украине, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Китай призвал США "не размахивать санкционной дубинкой" ради мира на Украине

"Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой", — сказал Чжао Лицзянь во время брифинга.

По мнению дипломата, санкциями нельзя решить проблему. Угрозы тоже не стабилизируют обстановку, отметил политик. Также он призвал американские власти помогать в продвижении мирных переговоров Москвы и Киева.

"США наживаются на хаосе", — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее в Die Welt сообщили, что позиция западных стран по антироссийским санкциям в энергосекторе отличается. По информации журналистов, эмбарго на углеводороды из РФ поддерживают такие государства, как:

  • Латвия, Литва, Эстония,
  • Италия,
  • Польша.

Также в СМИ заявили, что против подобного отказа выступили следующие страны:

  • Венгрия,
  • Австрия,
  • Германия,
  • Словакия.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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