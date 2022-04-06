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Автор Мирослав Марков

Постпред США при ООН: исключить Россию из Совбеза невозможно

Мир

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд признала, что Россию невозможно исключить из Совета безопасности организации. Впрочем, она призвала сделать всё для того, чтобы РФ сама изолировалась или, что равноценно, сделать её нахождение в Совбезе максимально дискомфортным. Об этом Томас-Гринфилд заявила в интервью американскому телеканалу MSNBC.

В качестве аргумента постпред США привела Вторую мировую войну — дескать, нынешний Совбез ООН является результатом возникновения организации именно в таком составе из-за ВМВ. Она посетовала, что США не могут изменить список стран-участниц.

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
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