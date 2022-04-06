Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд признала, что Россию невозможно исключить из Совета безопасности организации. Впрочем, она призвала сделать всё для того, чтобы РФ сама изолировалась или, что равноценно, сделать её нахождение в Совбезе максимально дискомфортным. Об этом Томас-Гринфилд заявила в интервью американскому телеканалу MSNBC.
В качестве аргумента постпред США привела Вторую мировую войну — дескать, нынешний Совбез ООН является результатом возникновения организации именно в таком составе из-за ВМВ. Она посетовала, что США не могут изменить список стран-участниц.
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Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.