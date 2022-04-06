Die Welt: у Евросоюза кончаются санкции для России

Немецкий телеканал Die Welt сообщает, что введение запрета на импорт газа и угля из России может оставить Евросоюз без рычагов давления на страну, а также создаст небывалый кризис на потребительском уровне — полки магазинов будут пустыми. Как отмечает телеканал, правительства западных стран относятся к ситуации по-разному: страны Балтии, Италия и Польша выступают за полное ограничение поставок энергоресурсов, а Венгрия, Австрия, Германия и Словакия — категорически против запрета. В нейтральной зоне остаётся Франция.

В то же время, глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок накануне заявила о том, что санкции против России ужесточатся ещё сильнее, но предостерегла от введения таковых на российский газ. На нём в экономике Германии завязано слишком многое — от сельского хозяйства до отопления.