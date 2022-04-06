МИД РФ: Москва разрабатывает контрсанкции против Запада

Заместитель руководителя МИД России Александр Грушко сообщил, что власти нашей страны работают над ответными санкциями. Известно, что Евросоюз в ближайшем будущем введёт новые беспрецедентные ограничительные меры.

"Мы примем ответные меры, проработаем соответствующие (меры. — Прим. ред.) с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах", — подчеркнул замминистра, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Париж и Берлин предупредили о скором объявлении нового пакета жёстких санкций против России. Как отметил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, власти могут решиться на отказ от нефти и угля нашей страны.