Заместитель руководителя МИД России Александр Грушко сообщил, что власти нашей страны работают над ответными санкциями. Известно, что Евросоюз в ближайшем будущем введёт новые беспрецедентные ограничительные меры.
"Мы примем ответные меры, проработаем соответствующие (меры. — Прим. ред.) с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах", — подчеркнул замминистра, слова которого приводит ТАСС.
Ранее Париж и Берлин предупредили о скором объявлении нового пакета жёстких санкций против России. Как отметил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, власти могут решиться на отказ от нефти и угля нашей страны.
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Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.