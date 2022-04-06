НАТО с помощью своей авиации собирает разведданные на восточном фланге альянса, который находится на границе РФ, Украины и Белоруссии. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, с начала российской спецоперации по демилитаризации Украины порядка 100 самолётов, принадлежащих военному блоку, каждый день ведут разведку в рамках программы по расширению присутствия НАТО на востоке Европы.
"НАТО не делится разведданными с Киевом, однако страны, входящие в состав альянса, могут в одностороннем порядке принимать решения о передаче информации Украине", — сказано в материале.
Как отмечает FT, ссылаясь на американских чиновников, Штаты предоставляют Киеву часть полученных данных. Однако сведения, которые бы позволили украинским военным "нападать в режиме реального времени" на точки РФ, считаются секретными и не распространяются.
Кроме того, в статье подчёркивается, что НАТО продолжает развёртывать свои силы на воде и суше в восточном регионе.
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