FT: НАТО с помощью авиации собирает разведданные на границе РФ и Украины

НАТО с помощью своей авиации собирает разведданные на восточном фланге альянса, который находится на границе РФ, Украины и Белоруссии. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, с начала российской спецоперации по демилитаризации Украины порядка 100 самолётов, принадлежащих военному блоку, каждый день ведут разведку в рамках программы по расширению присутствия НАТО на востоке Европы.

"НАТО не делится разведданными с Киевом, однако страны, входящие в состав альянса, могут в одностороннем порядке принимать решения о передаче информации Украине", — сказано в материале.

Как отмечает FT, ссылаясь на американских чиновников, Штаты предоставляют Киеву часть полученных данных. Однако сведения, которые бы позволили украинским военным "нападать в режиме реального времени" на точки РФ, считаются секретными и не распространяются.

Кроме того, в статье подчёркивается, что НАТО продолжает развёртывать свои силы на воде и суше в восточном регионе.