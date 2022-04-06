Захарова предложила Зеленскому, призвавшему распустить Совбез ООН, начать с себя

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, предлагающему самораспуститься Совбезу ООН из-за членства России, следует сделать это самому.

Зеленский, выступая 5 апреля перед Советом Безопасности ООН, призвал исключить оттуда РФ, имеющую право вето на правах постоянного члена, или же просто самораспуститься в случае нежелания это делать. На слова Зеленского отреагировала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, заявившая о невозможности исключения России.

Захарова отметила, что в призывах Зеленского о том, что кто-то должен самораспуститься, наблюдается "очень интересная логика".

"Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход — самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе", — объяснила представитель МИД, слова которой приводит РИА Новости.

Захарова добавила, что в последнее время Запад демонстрирует непонимание тематики и обязанностей Совбеза ООН, что наносит большой удар по самому институту и надеждам, возлагаемым на него всем миром.