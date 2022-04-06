Sankei Shimbun: Япония не планирует высылать российских дипломатов

Японское правительство не собирается высылать российских дипломатов в связи с событиями на Украине. По сообщению Токио, политики не хотят получить ответную реакцию от России, за которой последует сокращение "штата" японских дипломатов в РФ.

Как подчеркнули в правительстве Японии, страна не будет следовать примеру государств НАТО.

"В правительстве считают, что такие действия создадут препятствия для выполнения консульских функций, а также помешают защите интересов японских граждан в случае чрезвычайных обстоятельств", — пишет Sankei Shimbun со ссылкой на собственный источник в политических кругах.

Ранее несколько стран Североатлантического альянса объявили, что намерены выслать российских дипломатов из-за ситуации вокруг Украины.