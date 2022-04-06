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Автор Владимир Васютченко

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за оскорбительных заявлений Киева

Мир

Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии из-за оскорбительных высказываний в отношении руководства страны со стороны Киева. Об этом сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за оскорбительных заявлений Киева

"Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа", - цитирует министра ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о «заигрывании» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с РФ ради энергоресурсов.

 "Он может продолжать заигрывать, ему там нужны дешевые энергоресурсы и тому подобное. Долго это не будет", - сказал журналистам глава Украины.

В минувший понедельник Орбан сообщил, что его партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" победила на прошедших в стране парламентских выборах. В числе тех, кто желал поражения его партии, премьер-министр назвал украинского президента.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы венгрия виктор орбан петер сийярто владимир зеленский
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