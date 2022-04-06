Focus: в магазинах Германии рекордно выросли цены на фоне спецоперации РФ

Немецкие торговые сети повысили цены на основные продукты питания на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины и обратного эффекта от антироссийских санкций. Об этом пишет Focus.

По информации издания, рост стоимости товаров в магазинах связан с усложнением логистических цепочек, нехваткой рабочей силы, подорожанием электричества и газа. В материале названы два продукта, которые рекордно увеличились в цене за последние несколько недель:

Сливочное масло — до 1,89 евро за 250-грамовую упаковку (173,3 рубля);

Классический сыр — до 2,39 евро (219,2 рубля).

При этом, как отмечает издание, рост цен продолжится. Ожидается, что в Германии подорожают колбасы, хумус, варенье, шоколад.

Ранее директор главного банка Германии Кристиан Сивинг заявил, что страна погрузится в рецессию, если поставки российских газа и нефти прекратятся. По его словам, ФРГ ещё не преодолела зависимость от энергоресурсов из РФ.