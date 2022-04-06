Дезориентированный Байден идентифицировал себя как "подчинённый Обамы"

Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию, которую вполне можно расценить, как пощёчину со стороны ближайших соратников. Казус случился на мероприятии в Белом доме, организованном по случаю успешной реализации закона, направленного на снижение расходов американцев на медицину.

В качестве почётного гостя на банкете присутствовал его автор — экс-президент Барак Обама. На него-то и были направлены все взгляды участников, с ним все хотели пообщаться, а нынешний лидер нации оказался никому не нужен — его оставили в одиночестве.

Видео, распространённое пресс-службой Белого дома, мгновенно стало вирусным:

На кадрах ясно видно, как 79-летний Байден явно потерялся в пространстве: он растерянно бродит по помещению, как бы вопрошая у гостей: "Где я? Кто все эти люди?".

"Здравствуйте, я — муж Джо Байдена"

Однако, на этом неприятности не закончились. Когда приём всё же перешёл к официальной своей части и президенту США предоставили слово, он сказал, буквально, следующее:

"Меня зовут Джо Байден, и я вице-президент Барака Обамы. И я ещё муж Джо Байдена".

После этого в зале раздались смешки.