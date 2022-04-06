Из-за антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине, в Венесуэле возрос дефицит удобрений, основным поставщиком которых, является Россия, заявил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Чавес.
По словам Чавеса, "агрессия НАТО" может привести к голоду во всей Латинской Америке.
"Всё человечество уже ощущает последствия. Негативные последствия этой агрессии НАТО против России с использованием украинской территории выливаются в сложности с производством и поставками удобрений и некоторых продуктов питания", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул Чавес, проблемы с российским экспортом могут обернуться кризисом в стране. Однако, как уточнил депутат, Венесуэла пытается предпринять шаги и выработать механизмы, чтобы сохранить товарооборот с Россией, несмотря на "агрессию и враждебность США и Евросоюза"
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