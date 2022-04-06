Сотрудники Службы безопасности Украины на протяжении нескольких лет провоцируют раскол и давят на Украинскую православную церковь Московского патриархата, заявил бывший сотрудник СБУ по Херсонской области.
Целью "атаки" на православное общество СБУ ставит раскол внутри церкви, чтобы разобщить людей.
"Проводились разъяснительные беседы и различного рода профилактические мероприятия в отношении священнослужителей, направленные на минимизацию связей с Россией и масштабов празднования значимых религиозных дат, напрямую ассоциируемых с историей России", — пояснил экс-сотрудник, пожелавший остаться анонимным, в беседе с РИА Новости.
По его словам, "отвязка" от России позволит "отвернуть" украинцев от русских, а пропаганда якобы национальных ценностей расколоть общество. Что приводит не только к разрыву "духовной связи" между народами, но как следствие прекращение дипломатических, экономических и других взаимодействий с Россией.
Как пример одной из диверсий, экс-сотрудник привёл "лайфхак", когда СБУ делали муляж бомбы, а после объявляли в церкви тревогу и эвакуировали людей прямо со службы.
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