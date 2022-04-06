Китай призвал стороны украинского конфликта к хладнокровию

Китай призвал стороны конфликта вокруг Украины мыслить хладнокровно и рационально. Как заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, "горячка" мешает переговорному процессу и урегулированию ситуации.

Кроме того, в МИД КНР, в очередной раз подчеркнули, что Китай продолжит сохранять нейтралитет в сложившейся конфликтной ситуации вокруг Незалежной, несмотря на давление извне.

"Китай продолжит занимать объективную и справедливую позицию, играть конструктивную роль в этом отношении", — говорится на сайте МИД Китая. — Китай призывает все стороны мыслить хладнокровно и рационально, создавать возможности для мира, открывать перспективы для переговоров".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление властей США о том, что КНР должны "выбрать сторону" в ситуации вокруг Украины. Однако в Пекине несколько раз подчеркнули, что не намерены поддерживать кого-либо открыто и страна сохранит нейтралитет.