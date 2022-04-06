American Conservative: Байден доказал своё "безумие" продвигаясь к границам РФ

Президент США Джо Байден использует Украину, чтобы подобраться к западным границам России, заявили американские аналитики. "Безумие" лидера нации станет главной ошибкой в истории его правления, заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.

Как подчеркнули аналитики, стремление США продвинуть войска НАТО через "эксплуатацию" Киева, заставляет Байдена хвататься за любую дезинформацию, чтобы очернить российскую сторону.

"В неопределённом будущем использование военной мощи США в Восточном полушарии теперь будет связано с возможностью войны более чем с одной первоклассной державой в более чем одном регионе мира одновременно. Молодец, господин президент", — написал Макгрегор для American Conservative.

Кроме того, как подчеркнул автор статьи, действия Байдена сами собой дают повод для укрепления отношений между странами на евразийском континенте:

России,

Китая,

Индии,

Японии,

Средней и Юго-Восточной Азии.