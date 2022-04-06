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Автор Екатерина Широкова

Томас-Гринфилд: исключить Россию из состава СБ ООН не получится

Мир

Постпред США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что просьба президента Украины Владимира Зеленского об исключении России из СБ ООН, не может быть исполнена.

Как подчеркнула Томас-Гринфилд, Совет был создан много лет назад и Россия является его полноправной частью.

"Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт", — призналась постпред США при ООН в интервью MSNBC.

Ранее Владимир Зеленский, выступая перед Советом безопасности заявил, что российскую сторону необходимо исключить из всех процессов СБ ООН, где Москва имеет право вето. По мнению лидера Незалежной, если организация не может этого сделать, то лучше ей "самораспуститься".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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