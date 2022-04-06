Япония намерена вооружаться, вопреки своей пацифисткой Конституции

Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил, что в следующем финансовом году намерен запросить "на армию" больше денег.

По его словам, назрела необходимость "защищать страну" и повышать её боеспособность против военных угроз со стороны "региональных держав".

Однако сейчас, по мнению военного чиновника, Япония "как никогда" должна поддерживать свою армию. В частности, он предостерег от усиления военной напористости Китая и ядерной угрозы Северной Кореи:

Пхеньян испытывает новые межконтинентальные баллистические ракеты;

Пекин предъявляет претензии на суверенитет над островами Сенкаку, необитаемым японским архипелагом в Восточно-Китайском море.

А вот про территориальный спор Токио с Москвой из-за Курильских островов, российского архипелага, который японские власти считают "незаконно оккупированным”, Киши не сказал ничего.

Напомним, ранее Кремль свернул мирные переговоры со Страной Восходящего Солнца и ужесточил визовые ограничения для японских граждан в ответ на введение Токио антироссийских санкций из-за конфликта на Украине. Формально Россия и Япония так и не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны.

Это заявление противоречит пацифистской конституции страны, принятой в 1947 году, в которой прописана приверженность азиатской нации исключительно оборонной политике.

В последнее десятилетие оборонный бюджет Японии ежегодно растет. За текущий финансовый год он превысил рекордные $44 млрд, что составляет почти 1% ВВП страны.