Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил, что в следующем финансовом году намерен запросить "на армию" больше денег.
По его словам, назрела необходимость "защищать страну" и повышать её боеспособность против военных угроз со стороны "региональных держав".
Однако сейчас, по мнению военного чиновника, Япония "как никогда" должна поддерживать свою армию. В частности, он предостерег от усиления военной напористости Китая и ядерной угрозы Северной Кореи:
А вот про территориальный спор Токио с Москвой из-за Курильских островов, российского архипелага, который японские власти считают "незаконно оккупированным”, Киши не сказал ничего.
Напомним, ранее Кремль свернул мирные переговоры со Страной Восходящего Солнца и ужесточил визовые ограничения для японских граждан в ответ на введение Токио антироссийских санкций из-за конфликта на Украине. Формально Россия и Япония так и не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.