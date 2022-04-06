США продолжает вооружать Украину: Байден выделил 100 млн долларов Киеву

Президент США Джо Байден приказал выделить на очередную "военную помощь" Украине более 100 миллионов долларов из американского бюджета.

Как говорится в подписанном лидером нации меморандуме, деньги пойдут на вооружение и тренировки бойцов.

"Военного образования и обучения на общую сумму до 100 миллионов долларов США для оказания помощи Украине", — говорится на официальном сайте Белого дома.

Как ранее заявлял представитель Пентагона Джон Кирби, власти постоянно рассматривают всё новые пакеты помощи Незалежной. По его словам, только 3 апреля за сутки была доставлена часть из предусмотренного пакета на 800 миллионов долларов.