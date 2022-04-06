Беженку выгнали из отеля в Польше из-за критики ВСУ: "Вслед за русским кораблём"

Украинскую беженку выселили из одного из отелей в Польше из-за критики в адрес ВСУ. Девушка рассказала, что бойню в Харькове устроили бойцы Незалежной, а не российские солдаты, что очень не понравилось администрации комплекса.

Как подчеркнули в руководстве временного убежища для беженцев, они не намерены у себя принимать людей "из русского мира".

"Мы помогаем людям порядочным. Мы Вас заселили сюда. Мой муж вас возил за свой счёт по консульствам. Мы вам помогали, а вы всю неделю использовали Польшу и еврейскую организацию, пропагандируя в отеле Hilton русский мир. Следуйте за русским кораблём", — передаёт слова администрации РЕН ТВ.

По мнению пользователей социальных Сетей, где инцидент получил широкую огласку, теперь украинским беженцам придётся доказывать, что они рьяно ненавидят Россию.