TGZ: США "оголтело" милитаризуют Киев — он стал оружием против РФ

США превратили Украину в оружие против России, заявил американский аналитик, научный сотрудник — докторант Института познания Плимутского университета Ти-Джей Коулз. По его словам, Киев полностью в руках Вашингтона.

Как подчеркнул Коулз, ни о какой "беззаветной" помощи в контексте вооружения Незалежной от США, не идёт. Как подчеркнул аналитик, милитаризация Украины началась задолго до российской спецоперации.

"После организованного США государственного переворота 2013-2014 годов на Украине американские войска научили украинцев, включая неонацистские подразделения, вести боевые действия в городах и других гражданских районах. Вооружение Украины является частью стремления Вашингтона к тому, что Пентагон называет "полноспектральным господством"", — пишет Коулз в статье для The Gray Zone.

По словам аналитика, "параноидальное" стремление США доминировать привело к плачевным последствиям и для самой страны. Автор подчеркнул, что необдуманные решения власти подталкивают мир к "ядерной войне".