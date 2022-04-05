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Автор Валентина Севрюгина

Из-за скачка цен на газ британцы стали получать одеяла от энергокомпании

Мир

Британская группа по возобновляемым источникам энергии Octopus Energy начала раздавать одеяла с электрообогревом своим клиентам, сообщает The Sun.

Уточняется, что такую помощь получают британцы, которые испытывают финансовую сложность на фоне резкого скачка цен на отопление. В компании Octopus Energy это решение приняли после жалобы от одного из абонентов, который утверждал, что не может включить отопление из-за высокой стоимости. 

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не верит в то, президент России Владимир Путин действует от имени граждан своей страны.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
газ россия великобритания
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