Из-за скачка цен на газ британцы стали получать одеяла от энергокомпании

Британская группа по возобновляемым источникам энергии Octopus Energy начала раздавать одеяла с электрообогревом своим клиентам, сообщает The Sun.

Уточняется, что такую помощь получают британцы, которые испытывают финансовую сложность на фоне резкого скачка цен на отопление. В компании Octopus Energy это решение приняли после жалобы от одного из абонентов, который утверждал, что не может включить отопление из-за высокой стоимости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не верит в то, президент России Владимир Путин действует от имени граждан своей страны.