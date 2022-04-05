Британская группа по возобновляемым источникам энергии Octopus Energy начала раздавать одеяла с электрообогревом своим клиентам, сообщает The Sun.
Уточняется, что такую помощь получают британцы, которые испытывают финансовую сложность на фоне резкого скачка цен на отопление. В компании Octopus Energy это решение приняли после жалобы от одного из абонентов, который утверждал, что не может включить отопление из-за высокой стоимости.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не верит в то, президент России Владимир Путин действует от имени граждан своей страны.
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Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.