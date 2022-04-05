В Китае считают, что НАТО, ЕС и Россия должнв договориться по безопасности

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь обратился к США, НАТО и Евросоюзу. Он полагает, что они должны наладить диалог с Россией по проблемам безопасности и рассмотреть разногласия, которые копились годами. Чжан Цзюнь сказал об этом на заседании СБ ООН по Украине.

Постпред также отметил, что каждая страна должна иметь право независимо определять свою внешнюю политику — никто не имеет права принуждать занимать какую-либо позицию.

"Безопасность всех стран неделима и безопасность одной страны не может обеспечиваться за счёт безопасности других", — отметил Чжан Цзюнь.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Китай пообещал ЕС не помогать России поставками вооружения и обходом санкций.