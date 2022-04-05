Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что конфликт на Украине может продлиться долгие годы.
"Я считаю, что этот конфликт будет очень продолжительным. И я также думаю, что его продолжительность, по крайней мере, будет измеряться годами. Я не знаю насчет десятилетий, но по крайней мере несколько лет точно", — сказал Милли.
Он отметил, что США и их союзники по НАТО также в течение длительного времени будут вовлечены в российско-украинский конфликт.
По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон оценивает продолжительность конфликта на Украине "месяцами и дольше".
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил Украину с нацистской Германией и выразил уверенность, что Незалежную ждёт судьба Третьего рейха.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.