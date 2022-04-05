В Пентагоне предрекли долгую продолжительность конфликта на Украине

Председатель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что конфликт на Украине может продлиться долгие годы.

"Я считаю, что этот конфликт будет очень продолжительным. И я также думаю, что его продолжительность, по крайней мере, будет измеряться годами. Я не знаю насчет десятилетий, но по крайней мере несколько лет точно", — сказал Милли.

Он отметил, что США и их союзники по НАТО также в течение длительного времени будут вовлечены в российско-украинский конфликт.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон оценивает продолжительность конфликта на Украине "месяцами и дольше".

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил Украину с нацистской Германией и выразил уверенность, что Незалежную ждёт судьба Третьего рейха.