Постпред Китая в ООН призвал воздержаться от беспочвенных обвинений по Буче

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что необходимо воздержаться от беспочвенных обвинений по Буче и проверить все обстоятельства случившегося, поскольку обвинения должны быть основаны на фактах.

Чжан Цзюнь выразил беспокойство по поводу сообщений о гибели мирных граждан в Буче. Он призвал проверить и установить все обстоятельства и причины инцидента.

"Любые обвинения должны основываться на фактах. До того, как появятся выводы, стороны должны проявлять сдержанность и избегать безосновательных обвинений", — подчеркнул постпред КНР в ООН.

В минувшую субботу украинские власти и СМИ опубликовали в интернете видеозапись, на которой запечатлены тела погибших в городе Буча (Киевская область). Запись была сделана после того, как Вооружённые силы РФ покинули населённый пункт, и его заняли украинские войска. Киев обвинил Россию в "зверствах", а президент Украины Владимир Зеленский назвал российских солдат "мясниками" и пообещал дать "нецивилизованный ответ". В Кремле инцидент в Буче назвали фейком украинской пропаганды, срежиссированным Вашингтоном и Брюсселем.