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Автор Валентина Севрюгина

В США ждут решений Швеции и Финляндии по НАТО в ближайшие недели и месяцы

Мир

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сказала, что альянс очень ждёт, что Швеция и Финляндия примут решения о вступлении в НАТО. Она заявила об этом на брифинге для журналистов.

"Нам предстоит дождаться, какое решение примут эти два суверенных государства в предстоящие недели и месяцы", — отметила Смит.

Кроме того, она подчеркнула, что Штаты поприветствовали бы присоединение Финляндии и Швеции к альянсу. Согласно её словам, две эти страны уже сейчас — ценные партнёры для НАТО.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе пока не видят предпосылок для политического решения конфликта на Украине. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
нато швеция финляндия
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