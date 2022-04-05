Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сказала, что альянс очень ждёт, что Швеция и Финляндия примут решения о вступлении в НАТО. Она заявила об этом на брифинге для журналистов.
"Нам предстоит дождаться, какое решение примут эти два суверенных государства в предстоящие недели и месяцы", — отметила Смит.
Кроме того, она подчеркнула, что Штаты поприветствовали бы присоединение Финляндии и Швеции к альянсу. Согласно её словам, две эти страны уже сейчас — ценные партнёры для НАТО.
Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе пока не видят предпосылок для политического решения конфликта на Украине.
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"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.
"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.