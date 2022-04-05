Чехия направила Украине советские танки Т-72

Глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик заявил, что Чехия поставила Украине советское тяжёлое вооружение: боевые машины пехоты и танки Т-72.

Он похвалил министра обороны Чехии Яна Чернохова за поставки Украине БМП и танков, в которых нуждаются украинские Вооружённые силы. Бенешик выразил надежду на продолжение поставок.

При этом Чернохов не стал распространяться по поводу того, какое именно вооружение Чехия направляет Украине. Он ограничился нейтральным термином "основные военные материалы", назвал украинцев друзьями и пообещал дальнейшее оказание военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что в Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. По словам пресс-секретаря чешского МВД Ондржея Моравчика, многие чехи используют скрытый символ Z, чтобы выразить свои симпатии к России, поскольку они видят в Путине сильного правителя, и им импонирует его антизападная направленность.