Боррель: ЕС объявляет нескольких сотрудников постпредства РФ персонами нон-грата

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ряд сотрудников постпредства России при ЕС объявляются персонами нон-грата.

Он уточнил, что данное решение принято им на фоне того, что деятельность некоторых российских сотрудников противоречит их дипломатическому статусу. Боррель добавил, что глава постпредства России при Евросоюзе уже приглашён в европейскую внешнеполитическую службу для того, что подробнее узнать об этом.

Ранее Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от российского газа в течение двух лет. Он отметил, что ЕС хочет использовать разные источники для поставок энергоносителей.