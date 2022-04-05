Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ряд сотрудников постпредства России при ЕС объявляются персонами нон-грата.
Он уточнил, что данное решение принято им на фоне того, что деятельность некоторых российских сотрудников противоречит их дипломатическому статусу. Боррель добавил, что глава постпредства России при Евросоюзе уже приглашён в европейскую внешнеполитическую службу для того, что подробнее узнать об этом.
Ранее Боррель заявил, что европейские страны смогут отказаться от российского газа в течение двух лет. Он отметил, что ЕС хочет использовать разные источники для поставок энергоносителей.
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"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.