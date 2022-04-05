Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке

Болгарский социолог Иво Христов заявил, что старый капиталистический миропорядок отмирает, однако новый ещё не наступил.

По его словам, происходит ускорение истории. Уходит в прошлое модель государства, в котором ментальность людей контролируется с помощью электронных сетей. Кроме того, происходит ликвидация так называемого среднего класса, отметил социолог.

Он убеждён, что дружба Китая и России может составить конкуренцию США.

"Я бы не сказал, что это союз — скорее хорошо понятый интерес. Очевидно, что Россия и Китай хотят изменить статус-кво. Это будет серьезное сотрудничество, потому что интересы стран совпадают, однако нового Варшавского договора ждать не стоит", — заявил Христов в эфире Радио Болгария.

По его мнению, глобализацию сменят "макроблоки". Но прежде чем это произойдёт, миру предстоит пройти через много калибровок посредством конфликтов, один из которых сейчас разворачивается на Украине. Причём он не будет последним, считает социолог.

Он добавил, что европейские элиты пытаются освободить ЕС от зависимости от России, однако в итоге "Европа станет колесом, крепко прикреплённом к колеснице США".