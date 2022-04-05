Эстонские власти сообщили о высылке из страны 14 работников посольства России в Таллине. Также политики закрыли консульства в Нарве и Тарту.
"Нельзя в условиях происходящего на Украине говорить о продолжении обычных отношений, особенно когда Россия серьёзно нарушает международное право", — заявил вице-канцлер МИД Мярт Вольмер, слова которого приводят на официальном сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.
Ранее политолог Николай Межевич в беседе с Pravda.Ru прокомментировал ухудшение отношений между Россией и Прибалтикой. По словам специалиста, таким образом Вашингтон жертвует "ненужными фигурами".
"В ответ на демонстративно недружественные действия, отзыв послов своих стран и высылку дипломатов России следует немедленно прекратить все торгово-экономические связи и, возможно, заморозить дипломатические отношения с этими государствами", — подчеркнул эксперт.
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