Эстония высылает 14 российских дипломатов из-за конфликта на Украине

Эстонские власти сообщили о высылке из страны 14 работников посольства России в Таллине. Также политики закрыли консульства в Нарве и Тарту.

"Нельзя в условиях происходящего на Украине говорить о продолжении обычных отношений, особенно когда Россия серьёзно нарушает международное право", — заявил вице-канцлер МИД Мярт Вольмер, слова которого приводят на официальном сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.

Ранее политолог Николай Межевич в беседе с Pravda.Ru прокомментировал ухудшение отношений между Россией и Прибалтикой. По словам специалиста, таким образом Вашингтон жертвует "ненужными фигурами".

"В ответ на демонстративно недружественные действия, отзыв послов своих стран и высылку дипломатов России следует немедленно прекратить все торгово-экономические связи и, возможно, заморозить дипломатические отношения с этими государствами", — подчеркнул эксперт.