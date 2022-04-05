Во Франции заявили о совместной с ФРГ подготовке новых санкций против РФ

Власти Франции и Германии занимаются подготовкой нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил журналистам в Берлине министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Париж и Берлин работают вместе над определением того, что может войти в пятый пакет санкций", — заявил глава французского МИД.

По словам Ле Дриана, новый санкционный пакет может предусматривать, в частности, отказ от поставок российских угля и нефти.

"Ухудшение ситуации требует от нас принятия новых мер", — считает министр.

Ранее стало известно о подготовке нового пакета антироссийских санкций Евросоюзом. Предполагается, что ограничительные меры затронут поставки изделий из стали, авиатоплива, предметов роскоши. Возможно введение запрета на импорт из РФ водки, икры, химикатов, древесины, каучука и цемента. В РФ могут запретить поставлять полупроводники и некоторые виды оборудования, используемого, в частности, для производства сжиженного газа.