Принятие решения об условиях мира с РФ — дело только украинских властей, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"За правительством Украины и президентом Зеленским, народом Украины — остается решение, какие условия мира они принимают", — заявил журналистам глава альянса.
По словам Столтенберга, НАТО продолжит оказывать поддержку Украине и поставлять ей оружие. Глава альянса уточнил, что речь идёт о противотанковых вооружениях, системах ПВО и другом оборудовании.
Вместе с тем генсек НАТО отметил, что военная поддержка оказывается Киеву в том объеме, который не повлечёт за собой полномасштабного конфликта между РФ и альянсом.
"Ответственность НАТО — предотвратить эскалацию за пределы Украины",- подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что альянсу нужно решить вопрос перевооружения и переоснащения украинских военных в ближайшие недели.
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