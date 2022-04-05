Столтенберг оставил за властями Украины решение об условиях мира с РФ

Принятие решения об условиях мира с РФ — дело только украинских властей, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"За правительством Украины и президентом Зеленским, народом Украины — остается решение, какие условия мира они принимают", — заявил журналистам глава альянса.

По словам Столтенберга, НАТО продолжит оказывать поддержку Украине и поставлять ей оружие. Глава альянса уточнил, что речь идёт о противотанковых вооружениях, системах ПВО и другом оборудовании.

Вместе с тем генсек НАТО отметил, что военная поддержка оказывается Киеву в том объеме, который не повлечёт за собой полномасштабного конфликта между РФ и альянсом.

"Ответственность НАТО — предотвратить эскалацию за пределы Украины",- подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что альянсу нужно решить вопрос перевооружения и переоснащения украинских военных в ближайшие недели.