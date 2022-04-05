Политолог Дудаков не считает Байдена худшим президентом США

Политолог-американист Малек Дудаков не согласен со словами бывшего вице-президента Майка Пенса о том, что нынешний лидер страны Джо Байден является худшим президентом за всю её историю. При этом он не исключает, что в будущем Байден подтвердит это "почётное" звание.

"Его годичное правление сложно назвать успешным, ему приходится как-то реагировать на всё большее количество кризисов, с которыми сталкивается Америка — это рекордная инфляция, топливный кризис, ситуация в Афганистане, теперь Украина, миграционный кризис, взлёт преступности, то есть сложно назвать хотя бы одну сферу, в которой у Байдена дела обстоят неплохо, тем не менее всё-таки я не готов назвать его худшим президентом США", — сказал политолог в интервью Lenta. ru.

По мнению эксперта, у Байдена есть ещё целых три года до окончания срока на посту главы государства, за которые он может успеть как-то наладить ситуацию и помочь стране выйти из нескольких кризисов, в которых она сейчас находится.

Дудаков добавил, что лидером антирейтинга американских президентов пока остаётся Джеймс Бьюкенен, во время президентства которого США накрыла гражданская война.

4 апреля бывший вице-президент страны Майк Пенс назвал Байдена худшим президентом за всю историю США.