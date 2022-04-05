Китай обещал не оказывать России военную помощь, заявил Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Китай пообещал ЕС не помогать России поставками вооружения и обходом санкций.

"Китай заверил, что не намерен оказывать России военную помощь и помогать обходить санкции", — заявил Боррель в эфире испанской радиостанции СОРЕ.

Он отметил, что Пекин может оказывать поддержку Москве и без ведома Европейского Союза. Тем не менее, на сегодняшний день в ЕС не рассматривается возможность введения санкции против Китая за помощь РФ, добавил Боррель.

Ранее в МИД Китая подчеркнули, что Пекин имеет независимую позицию по ситуации на Украине и никак не участвует в том, что происходит на территории этой страны. В МИД РФ сообщили, что Россия и КНР продолжат укреплять стратегическое партнёрство. По словам министра иностранных дел Китая Вана И, в 2022 году российско-китайские отношения выдержали новые испытания и сохранили правильный курс.