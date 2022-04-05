Власти Испании решили выслать более двух десятков российских дипломатов. Об этом сообщил журналистам глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.
"Этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны", — заявил министр.
По его словам, в настоящее время завершается работа над списком высылаемых сотрудников российской дипмисии. В нём — около 25 человек. Альбарес сообщил, что им предстоит покинуть Испанию в течение нескольких дней.
Ранее о решении выслать ряд российских дипломатов заявили Дания, Италия, Швеция, Франция, Германия и некоторые другие страны.
В МИД РФ назвали высылку сотрудников российских диппредставительств из европейских стран заранее согласованной компанией.
"Очевидно, что эта кампания заранее согласованная. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения", — заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По его словам, РФ ответит на данные недружественные действия.
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