Испания заявила о высылке более 20 российских дипломатов

Власти Испании решили выслать более двух десятков российских дипломатов. Об этом сообщил журналистам глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

"Этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны", — заявил министр.

По его словам, в настоящее время завершается работа над списком высылаемых сотрудников российской дипмисии. В нём — около 25 человек. Альбарес сообщил, что им предстоит покинуть Испанию в течение нескольких дней.

Ранее о решении выслать ряд российских дипломатов заявили Дания, Италия, Швеция, Франция, Германия и некоторые другие страны.

В МИД РФ назвали высылку сотрудников российских диппредставительств из европейских стран заранее согласованной компанией.

"Очевидно, что эта кампания заранее согласованная. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения", — заявил замглавы МИД Александр Грушко.

По его словам, РФ ответит на данные недружественные действия.