В Кремле назвали выпады Байдена в адрес Путина недостойными

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся оскорбления, вылетающие из уст президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, являются просто недостойными.

"Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны. Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики. Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России, и это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США", — заметил он.

Ранее бывший конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард высказала предположение, что скандальная речь Байдена в Варшаве вовсе не простая оплошность, он проговорился о реальных целях своей администрации в отношении России. Белый дом ставит перед собой цель по смене власти в РФ.

Американский лидер выступил 26 марта в Варшаве в ходе своего европейского турне с анонсированной "исторической" речью. Он оскорбил президента России, назвав его "мясником", обвинил во лжи и "мерзости" и отметил, что российский лидер "не может вечно оставаться у власти". Это, по сути, демонстрация готовности и призыв к свержению легитимного лидера суверенной страны.