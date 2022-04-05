В планах Евросоюза — запрет на импорт российских водки, икры, химикатов, а также древесины, каучука и цемента. Об этом пишет агентство Reuters.
Также по информации агентства будет ограничен экспорт полупроводников и отдельных видов оборудования, в частности, того, что используется для производства сжиженного газа.
Помимо товарного ряда, будет расширяться список попадающих под санкции российских политиков, военных и представителей бизнеса.
ЕС намерен ужесточать и рестрикции в банковском секторе, наложив запрет на любое взаимодействие в банком ВТБ и ещё тремя банками из РФ, которые уде были отключены от SWIFT.
Ранее в Wall Street Journal появилась информация о возможном запрете поставок российского угля, а также ввозе техники на территорию РФ. Также, по словам источника, обсуждается возможность закрытия для перевозчиков из России сухопутных и морских границ.
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