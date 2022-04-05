В МИД РФ назвали заранее согласованной кампанией высылку дипломатов из Европы

Высылка рядом европейских стран российских дипломатов является заранее согласованной кампанией, считает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Очевидно, что эта кампания заранее согласованная. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения", — заявил ТАСС замглавы МИД.

Грушко подчеркнул, что РФ не оставит без ответа эти недружественные действия. При этом замминистра отметил, что Москва ни с кем не разрывает дипломатических отношений.

Грушко спрогнозировал длительные негативные последствия высылки российских дипломатов из европейских стран.

"Последствия будут ощущаться очень долго…В столицах, в которых принимали эти решения, должны понимать, что потребуются колоссальные усилия для восстановления уровня взаимодействия", — заявил дипломат.

Во вторник, 4 апреля, стало известно о высылке ряда российских дипломатов из Дании и Италии. Накануне об аналогичных решениях заявили в ФРГ и Франции.