Политолог: РФ стоит порвать связь с Прибалтикой на фоне слов о закрытии границ

Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявление Минобороны Латвии о возможности Риги, Вильнюса и Таллина закрыть границы с Россией

"Последние десятилетия Россия постепенно сокращала торгово-экономические связи со странами Прибалтики, но объём торговли оставался значительным, зависимость экономики трёх стран от России по-прежнему велика. В ответ на демонстративно недружественные действия, отзыв послов своих стран и высылку дипломатов России из Литвы и Латвии следует немедленно прекратить все торгово-экономические связи и, возможно, заморозить дипломатические отношения с этими государствами. Любая торговля, экономические проекты с данными странами должны квалифицироваться исключительно в категориях Уголовного кодекса Российской Федерации и проходить оценку по статье "измена родине", — сказал политолог.

По его словам, Соединённое Штаты традиционно жертвуют "ненужными пешками", то есть Эстонией, Латвией и Литвой. Даже в Польше, которая является главной русофобной страной, пока не говорили о закрытии границ с Россией, отметил специалист.

"Вся транспортно-логистическая отрасль Прибалтики погибнет. Железные дороги без российских, белорусских, казахстанских грузов убыточны. В этих странах останутся только холод, голод и обезумевшие полуфашистские политики", — подчеркнул эксперт.

Ранее глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс не исключил закрытия границ с РФ. Однако министр добавил, что на этот шаг должны пойти все страны Прибалтики.

"Нужно посмотреть, что это будет означать чисто практически. Я не вижу возможностей, что это могла бы сделать одна из стран Балтии в отдельности. Но все вместе этот вопрос, безусловно, могли бы рассмотреть", — сказал политик, слова которого передаёт газета Diena.