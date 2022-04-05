Президент Украины Зеленский: встречи с Путиным может не быть

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам, связанным с урегулированием конфликтной ситуации, может не состояться.

В эфире телеканала "Украина 24" он подчеркнул: после инцидента в Буче самым простым решением стало бы прекращение российско-украинских переговоров. Однако, как отметил Зеленский, даже в напряжённой обстановке важно находить возможности для диалога и добиваться таких итогов, при которых Украина сохранит свои земли.

"Как будет, так будет. Может так случиться, что и не будет встреч. Такое может случиться", — пояснил глава Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для организации прямых переговоров Зеленского и Путина. По его словам, перед таким мероприятием делегации должны выполнить "свою часть работы" и подготовить необходимые документы с согласованными позициями сторон.