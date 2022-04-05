Бывший посол США в СССР, в составе которого ранее находилась Украина, Джек Мэтлок в эфире CNN заявил, что у мирового сообщества нет оснований обвинять Россию в том, что произошло в украинском городе Буча, где якобы российские военные массово убивали украинцев.
"Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче, а во-вторых, нет никаких доказательств что в этом виновата Москва", — отметил он.
По словам Мэтлока, основной целью сейчас является прекращение войны на Украине, а для этого необходимо найти дипломатические пути решения военного конфликта между Киевом и Москвой, в частности, это касается признания Крыма субъектом Российской Федерации.
"Дело в том, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения русские и где расположена их военно-морская база", — подчеркнул он.
Экс-дипломат добавил, что создание из России ядерного государства не входит в круг интересов Европы и Запада.
Примечательно, что фрагмент данного интервью не был обнародован на сайте телеканала.
Ранее украинские средства массовой информации распространили видео, снятое якобы в городе Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Минобороны РФ отрицает свою причастность к провокациям в Буче.
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