Глава правительства Крыма Аксёнов назвал Зеленского террористом

По словам главы крымского правительства Сергея Аксёнова, украинский лидер Владимир Зеленский является террористом, потому что угрожал расправой российским журналистам в своём обращении к нации.

Аксёнов уверен, что украинские власти сложно назвать вменяемыми, а потому они не могут вести никакие переговоры.

"Украинский президент озвучил угрозы расправы в адрес ведущих журналистов России и их руководителей, фактически скатившись до уровня террориста. Это к вопросу о вменяемости украинского руководства", — сказал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Ранее в своей речи Зеленский заявил, адресуясь к всем "Скабеевым, вечерним *, фронтовым лгунам и их руководителям", что представителей российских СМИ ждёт "в лучшем случае решётка".

По мнению главы Союза журналистов РФ Владимира Соловьёва, украинский президент позволяет себе подобные выражения из-за своего бессилия и понимания того, что российские журналисты рассказывают правду. При этом он признал, что глава государства не имеет права говорить подобное.