Руководитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ответил, можно ли, по его мнению, охарактеризовать произошедшее в Буче как геноцид народа. По словам политика, так называть события в украинском городе не стоит.
"Я бы приберёг слово "геноцид" для гораздо более ужасных вещей", — заявил Боррель в беседе с радиостанцией COPE.
Таким образом европейский политик поддержал американского лидера Джозефа Байдена. Он тоже не согласился с оценкой украинского коллеги Владимира Зеленского и описал события в Буче как военное преступление.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано указал на необходимость сохранения дипломатических связей с Россией. При этом политик сообщил о намерении объединения ускорить процесс введения нового пакета санкций в отношении Москвы.
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