Евросоюз отказался называть события в Буче геноцидом

Руководитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ответил, можно ли, по его мнению, охарактеризовать произошедшее в Буче как геноцид народа. По словам политика, так называть события в украинском городе не стоит.

"Я бы приберёг слово "геноцид" для гораздо более ужасных вещей", — заявил Боррель в беседе с радиостанцией COPE.

Таким образом европейский политик поддержал американского лидера Джозефа Байдена. Он тоже не согласился с оценкой украинского коллеги Владимира Зеленского и описал события в Буче как военное преступление.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано указал на необходимость сохранения дипломатических связей с Россией. При этом политик сообщил о намерении объединения ускорить процесс введения нового пакета санкций в отношении Москвы.