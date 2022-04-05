Италия заявила о высылке 30 российских дипломатов: МИД РФ обещает "дать ответ"

Власти Италии решили выслать из страны 30 российских дипломатов. Об этом сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

"В МИД сегодня утром был вызван посол России Сергей Разов. Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов", - цитирует министра телеканал Rai News 24.

По словам Ди Майо, сотрудников российской дипмиссии вышлют из соображений "национальной безопасности".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ТАСС решение итальянских властей, заявила, что РФ не оставит высылку своих дипломатов без ответа.

"По высылке из Италии Россия даст соответствующий ответ", - подчеркнула собеседница агентства.

Ранее стало известно о решении властей Дании выслать 15 российских дипломатов. Как заявил глава датского МИД Еппе Куфуд, сотрудников диппредставительства РФ высылают в связи с тем, что они якобы занимались разведдеятельностью. Российским дипломатам предписали покинуть Данию в течение двух недель.