EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Италия заявила о высылке 30 российских дипломатов: МИД РФ обещает "дать ответ"

Мир

Власти Италии решили выслать из страны 30 российских дипломатов. Об этом сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Италия заявила о высылке 30 российских дипломатов: МИД РФ обещает "дать ответ"

"В МИД сегодня утром был вызван посол России Сергей Разов. Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов", - цитирует министра телеканал Rai News 24

По словам Ди Майо, сотрудников российской дипмиссии вышлют из соображений "национальной безопасности".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ТАСС решение итальянских властей, заявила, что РФ не оставит высылку своих дипломатов без ответа.

"По высылке из Италии Россия даст соответствующий ответ", - подчеркнула собеседница агентства.

Ранее стало известно о решении властей Дании выслать 15 российских дипломатов. Как заявил глава датского МИД Еппе Куфуд, сотрудников диппредставительства РФ высылают в связи с тем, что они якобы занимались разведдеятельностью. Российским дипломатам предписали покинуть Данию в течение двух недель.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы италия мария захарова
Sberbank
Новости
В Уимблдоне могут отстранить от турнира теннисиста Даниила Медведева
Националисты уничтожают суда в порту Мариуполя, заявили в ДНР
В МИД РФ назвали заранее согласованной кампанией высылку дипломатов из Европы
Политолог: РФ стоит порвать связь с Прибалтикой на фоне слов о закрытии границ
Президент Украины Зеленский: встречи с Путиным может не быть
Губерниев назвал "биполярным расстройством" отношение к спортсменам из РФ в мире
Собчак возмутила методичка, в котором её голос назвали "визгом меньшинства"
Экс-посол США опроверг обвинения в сторону РФ по ситуации в Буче
Военный из ЛНР: женщины-наводчицы миномёта воюют на стороне ВСУ в Попасной
Германия прикрыла крупнейшую площадку для торговли наркотиками
Популярное
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры

Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.

Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Любовь Степушова Украина поддержала своих пленных солдат: будут бороться в подполье, "как деды" Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Кумир российских подростков Макс Барских записался в ВСУ
Шоу-бизнес
Кумир российских подростков Макс Барских записался в ВСУ
Последние материалы
Губерниев назвал "биполярным расстройством" отношение к спортсменам из РФ в мире
Собчак возмутила методичка, в котором её голос назвали "визгом меньшинства"
Экс-посол США опроверг обвинения в сторону РФ по ситуации в Буче
Военный из ЛНР: женщины-наводчицы миномёта воюют на стороне ВСУ в Попасной
Германия прикрыла крупнейшую площадку для торговли наркотиками
Евросоюз отказался называть события в Буче геноцидом
Глава Крыма Аксёнов назвал Зеленского террористом
Украина поддержала своих пленных солдат: будут бороться в подполье, "как деды"
Моргенштерн прокомментировал новое обвинение в свой адрес
Зеленский: премьеру Венгрии Орбану придётся выбирать между Россией и миром
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников