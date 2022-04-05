Болгарский евродепутат был оштрафован за нацистский жест главой ЕП

Болгарский евродепутат Ангел Джамбазски был оштрафован главой Европейского парламента Робертой Метсола за использование фашистского приветствия во время пленарной сессии Европарламента в феврале.

С депутатом была проведена разъяснительная работа. Кроме того, его пообещали лишить части зарплаты за неподобающее поведение.

"Я информировала господина Джамбазски о недопустимости такого поведения. На него будут наложены санкции, которые состоят в лишении его денежной компенсации на срок шесть дней", — проинформировала Метсола.

Случай, о котором идёт речь, произошёл в феврале 2022 года в ходе пленарной сессии Европарламента, которая проходила в Страсбурге. Депутат от Болгарии на выходе из зала заседаний сделал характерный жест, известный как приветствие у нацистов. Его жест не остался незамеченным другими парламентариями, которые потребовали у главы Европарламента его наказать.