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Автор Светлана Нерадовская

Болгарский евродепутат был оштрафован за нацистский жест главой ЕП

Мир

Болгарский евродепутат Ангел Джамбазски был оштрафован главой Европейского парламента Робертой Метсола за использование фашистского приветствия во время пленарной сессии Европарламента в феврале.

Болгарский евродепутат был оштрафован за нацистский жест главой ЕП

С депутатом была проведена разъяснительная работа. Кроме того, его пообещали лишить части зарплаты за неподобающее поведение.

"Я информировала господина Джамбазски о недопустимости такого поведения. На него будут наложены санкции, которые состоят в лишении его денежной компенсации на срок шесть дней", — проинформировала Метсола.

Случай, о котором идёт речь, произошёл в феврале 2022 года в ходе пленарной сессии Европарламента, которая проходила в Страсбурге. Депутат от Болгарии на выходе из зала заседаний сделал характерный жест, известный как приветствие у нацистов. Его жест не остался незамеченным другими парламентариями, которые потребовали у главы Европарламента его наказать.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы штраф болгария европарламент
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